Испания требует от Марокко объяснений: наплыв мигрантов в Сеуту мог быть спланирован

От 3 до 5 тысяч нелегалов остаются в испанском анклаве Сеута после массового прорыва через границу мигрантов из Марокко - такие данные озвучили сегодня власти города, которые называют произошедшее полным провалом правительства королевства. На фоне кризиса в странах ЕС уже звучат призывы приостановить действие шенгенских виз, а в самой Испании заподозрили, что нашествие беженцев было скоординировано извне.

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Всё смешалось: тапки, люди, дети на надувных кругах. По последним данным, при попытке вплавь добрать из марокканского города Фнидк до испанского анклава в Северной Африке города Сеута погибли 72 человека.

В Сеуту, где местных жителей всего 80 тысяч человек, приплыли как минимум 60 тысяч мигрантов. Сейчас испанские власти уверяют: кризис позади. Большую часть мигрантов выловили и через сухопутную границу отправили обратно в Марокко. В городе остаются не более пяти тысяч нелегалов. Они ночуют на пляжах. Греются у костров. Помыться и, судя по всему, в туалет, ходят в море. 862 несовершеннолетних мигранта: в большинстве своём это подростки без сопровождения родителей.

"Это полный провал правительства Испании. Исполнительная власть опоздала с решениями, несмотря на наличие предварительной информации о возможности наплыва мигрантов из Марокко. Предупреждения спецслужб были проигнорированы", - говорит Хуан Хосе Имброда, президент автономного города Мелилья.

В испанском правительстве заявили, что подобной информации от спецслужб не получали. И обвинили в произошедшем марокканские преступные группировки, которые организовали вторжение в Испанию.

"Мафиозные группировки или те, кто дал согласие или допустил массовый приток мигрантов, должны будут взять на себя ответственность за этот кризис. Я прошу правительство Марокко расследовать произошедшее и докопаться до сути дела", - призвала Маргарита Роблес, министр обороны Испании.

Ну а что Марокко? Там утверждают, что почти все граждане страны из Сеуты уже вернулись домой. Поэтому ничего страшного не произошло. Незадолго до вторжения верховный суд Испании вынес постановление, согласно которому, немедленной депортации подлежат только те мигранты, которые пытались пересечь сухопутную границу с Испанией. А если по морю, то принцип мгновенной репатриации не работает.

Марокканские и испанские власти оправдываются: мигранты неправильно поняли трактовку, поэтому, поддались внушению и отправились вплавь за лучшей жизнью. Оппозиционные испанские партии не упустили возможности, благодаря миграционному кризису, добавить очков в свою копилку. Обвинили во всём председателя правительства Педро Санчеса.

"Легкомыслие, с которым к делам относятся в нашей стране, действия господина Санчеса, министра обороны – очевидно, в нормальной стране, в европейской стране они бы уже не занимали свои должности. Санчес стал изгоем в Европе и мире, особенно после того, как 22 европейских лидера в письме предупредили, что политика, подобная той, которую проводит испанское правительство в отношении легализации мигрантов, может стать "фактором притяжения", - возмущается Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии Испании.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Санчеса за быстрое разрешение миграционного кризиса. При этом добавила, что ЕС не допустит любых попыток использовать нелегальную миграцию в качестве инструмента давления на государства - членов Евросоюза. Пообещала финансово помочь Испании. И, как стратегически важному деловому партнёру - Марокко. Французские автомобили выпускают на заводе в марокканском городе Танжер. Немецкие компании производят в Марокко провода. Поэтому никаких санкций по отношению к Марокко не будет. И даже наоборот: добавят финансовых вливаний. Европейская толерантность опять сгладит все острые углы социальной напряжённости.