В Казахстан спустя 70 лет после исчезновения вернулся амурский тигр: помогла Россия

В Казахстане в естественную среду обитания выпустили амурскую тигрицу. Её и ещё трёх краснокнижных хищников передала Россия для восстановления популяции. Об этом договорились президенты двух стран еще в прошлом году.

Самку по кличке Умит привезли в природный резерват "Иле-Балхаш" на юге республики. Пока тигрица осваивает новую территорию, специалисты будут за ней наблюдать с помощью спутникового ошейника.

Вскоре к Умит присоединятся самец и два тигрёнка. Перед выпуском в дикую природу все они прошли проверку на готовность к самостоятельной жизни.