ВС России в июле взяли под контроль 600 квадратных километров территорий в зоне СВО

ВС России за июль взяли под контроль около 600 квадратных километров территорий в зоне специальной военной операции. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, это на 200 "квадратов" больше, чем месяцем ранее.

Эксперт также сообщил во время прямого эфира во "ВКонтакте", за месяц под контроль российской армии перешло 32 населенных пункта. Больше всего поселений – двенадцать - освобождено в Харьковской области. В Донецкой Народной Республике под контроль российских войск перешло 11 населенных пунктов.

По словам Марочко, лучшие результаты в июле показали бойцы группировки войск "Север". Они взяли под контроль в течение июля одиннадцать населенных пунктов.