Скончалась 56-летняя актриса Наталия Дончева

Актриса Наталия Дончева скончалась 1 августа. Ей было 56 лет. Звезда кино долгие годы боролась с тяжелым заболеванием.

Дончева жила с семьей во Франции, снималась в зарубежном кино. Ее последней работой стала французская лента "Тревожные исчезновения". В 2019 году Наталия была номинирована на премию Quebec Cinema Awards в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Сашенька".

При этом последние 10 лет жизни Дончева серьезно болела. Лечение поначалу приносило актрисе облегчение, но в итоге ее сердце не выдержало. О смерти артистки сообщила ее семья. Пасынок Наталии, продюсер Хьюго Селиньяк, посвятил ей трогательный пост на своей странице в соцсети.

"Дорогая Наталия, мне не нравилось слово „мачеха“, потому что, когда мы познакомились, я уже не был ребенком, и у меня уже была мачеха. Но ты не представляешь, какой замечательной я тебя считал и как сильно любил тебя. Спасибо тебе за доверие, которое ты мне оказывала, всегда глядя на меня с гордостью с подросткового возраста", — написал он.

У звезды кино остался 69-летний муж — режиссер, продюсер и сценарист Арно Селиньяк. Он убит горем и пока не дает комментариев.

Наталия Дончева родилась в Болгарии. Когда ей исполнилось 20 лет, Наталия решила изменить свою жизнь и переехала во Францию. Там она смогла добиться успехов, став востребованной актрисой. На счету Наталии более 30 работ в кино.