Число жертв удара по пляжу под Геленджиком выросло до семи

Семь человек, включая трёх детей, погибли в результате варварской атаки ВСУ по мирным людям в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Обновленные данные по числу жертв атаки приводит оперштаб.

Циничный удар, который не имеет ни логики, ни военного расчета, пришелся прямо по пляжу, где отдыхали семьи с детьми. Для оказания помощи на место сразу прибыли бригады скорой помощи из Геленджика и Туапсе, а также специалисты центра медицины катастроф из Краснодара.

В больницы доставлен 21 человек. Им оказывают всю необходимую помощь.