Зеленский уволил командующего медсил и начштаба ВСУ

Очередные кадровые перестановки произвел в рядах командования украинской армией глава киевского режима. Владимир Зеленский уволил командующего медицинскими силами и начальника штаба Сухопутных сил ВСУ.

О причинах увольнения Анатолия Казмирчука и Александра Грузевича не сообщается. Официальные указы об увольнениях не опубликованы, пишут местные СМИ.

Как сообщалось ранее, Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Рустема Умерова на должность руководителя Службы внешней разведки Украины. Украинский лидер при этом подчеркнул, что Умеров и в дальнейшем будет координировать сотрудничество с США и другими партнерами, а также вопросы обороны и дипломатии.