Анна Пересильд раскрыла правду о поступлении к Дарье Мороз: вот почему ее взяли после прогула экзамена

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя поступила в Московскую школу кино (МШК) на актерский курс. Начинающая артистка пропустила итоговый конкурс, но все равно обошла других абитуриентов и попала в вуз. Это озадачило народ.

Преподавателю МШК Дарье Мороз пришлось публично объяснять, как такое возможно. По словам актрисы, никакого блата у Анны не было, мол, она просто невероятно талантлива, а итоговое испытание пропустила по уважительной причине.

"Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не смогла быть из-за съемочной смены в экспедиции — это заранее было оговорено со мной и Университетом", — сообщила Дарья.

Однако такое объяснение приняли далеко не все. Волна хейта не утихла даже после того, как за дочь вступилась Юлия Пересильд. В итоге пришлось самой Анне рассказать, как она попала на курс к Мороз. Оказывается, Пересильд-младшая не единственная студентка-актриса в группе.

"Я с большим уважением отношусь к Дарье. Мне интересен ее взгляд на кино, ее работы. У нее в принципе новое, прогрессивное понимание индустрии. Она берет на свой курс тех, кто уже снимается, то есть мы, студенты, можем друг у друга многому научиться", — сообщила Анна.

Звезда фильма "Алиса в Стране чудес" уже через месяц познакомится с однокурсниками и начнет учебу, пока у Пересильд-младшей очень позитивный настрой. "Я впервые нахожусь в статусе студентки. Думаю, меня ждет что-то суперинтересное", — цитирует Анну издание News.ru.

Начинающая актриса не скрывает, что часто советуется со знаменитыми родителями. "Я очень счастлива, что нахожусь рядом с людьми, которые круто разбираются в кино. У меня есть возможность советоваться с ними без лимита", — призналась она.

Но при этом Анна отметила, что намеренно искала вуз, к которому не имеют отношения ее близкие. "Мне хочется погрузиться в театральный мир, учиться у мастера, который не является членом моей семьи. Всегда интересно открывать что-то новое", — заключила Пересильд-младшая.