США в растерянности: Новые методы войны застигли Вашингтон врасплох

Конфликт с Ираном стал серьезным испытанием для Соединенных Штатов. Вашингтон оказался застигнут врасплох новыми методами ведения войны и не смог быстро адаптироваться к ним, заявил профессор Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс Пейсон О'Брайен.

В статье, опубликованной американским журналом The Atlantic, профессор отметил: нехватка боеприпасов влияет не только на текущую войну, но и посылает тревожный сигнал союзникам по всему миру. Выяснилось, что США не обладают достаточными производственными мощностями.

Эксперт заключает: союзникам США больше не стоит полностью полагаться на американские военные технологии. Им стоит задуматься о плане Б. При этом Вашингтон может столкнуться со значительными убытками. Соединенным Штатам может понадобиться несколько лет, чтобы пополнить запасы вооружений.