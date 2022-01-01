Даже младшего обидел: звезда "Дома-2" Тигран Салибеков отрекся от троих детей

Юлия Колисниченко и Тигран Салибеков познакомились на "Доме-2" больше 15 лет назад. Когда девушка забеременела, Тигран был шокирован и сбежал с проекта. Но в итоге его вернули обратно и даже уговорили жениться на Юле. Невеста шла под венец уже с внушительным животиком.

После рождения первенца, которого назвали Роланом, семья Салибековых покинула телестройку. Юля и Тигран прожили вместе 10 лет, в браке родились еще двое сыновей — Эльдар и Багарт. Но в начале 2022 года Салибеков вернулся на "Дом-2", мужчина пришел один, без жены. Позже выяснилось, что Колисниченко выпроводила благоверного на заработки. Юля уверяла, что Тигран не приносит в дом денег, так как не может найти работу. Мол, раз ничего кроме как сидеть на бревне он не умеет, пусть идет туда, где это умение ценится. Мужчина же не растерялся и вскоре закрутил роман с Юлией Белой. Для Колисниченко это стало шоком. Разразился грандиозный скандал и в мае 2022 года супруги развелись.

Тигран остался на "Доме-2", а Юля одна с детьми. Мальчики были так шокированы поведением отца, что на эмоциях записали ему голосовое сообщение с оскорблениями. Салибеков обиделся и с тех пор не общается со старшими сыновьями. Участник телешоу поддерживал связь только с младшим, Багратом, которому сейчас всего семь лет.

Но пару недель назад Тигран отрекся и от третьего сына. Об этом рассказала Колисниченко. Юля не стала описывать подробности произошедшего, но намекнула, что Баграту не рады в новой семье Салибекова.

"Сейчас уже даже Баграт не общается с Тиграном. Там произошла одна не очень приятная ситуация, и Баграт сам так решил. Но я всё равно считаю, постановка вопроса: "Общаются ли дети с отцом". Это неправильная постановка. "Отец общается ли с детьми?" Отцы, которые хотят наладить отношения с детьми, они так или иначе всеми правдами-неправдами налаживают отношения. Мы видели это очень много раз. Но в моём случае, в принципе, меня всё устраивает. Я сама не ограничиваю, не препятствую ни в коем случае их общение. Как случилось, так и случилось. Не общается с ними Тигран, не общаются с ними бабушки-дедушки, ну, значит, так лучше. То есть у меня никаких обид, никаких претензий, но и бегать ни за кем я тоже не собираюсь", — заявила многодетная мама.

Отметим, что на "Доме-2" Салибеков нашел и вторую семью. В декабря 2023 года Тигран женился на гражданке Беларуси Виктории Лысковец. Беременной невесте на тот момент едва исполнилось 20 лет, жениху же было 37. Через несколько месяцев Вика родила сына, сейчас она беременна вторым. Проект супруги покинули со скандалом, по слухам, Салибековы избили одну из участниц. Информация об избиении так и не получила официального подтверждения.