Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 4 августа, 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Минобороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Крыма.

В конце июля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, что лишь за неделю от обстрелов и атак БПЛА пострадали 492 мирных россиян. Представители киевского режима целенаправленно бьют по медицинским учреждениям и санитарному транспорту вопреки нормам и принципам международного гуманитарного права.

В МИД России подчеркивали: это происходит с полного одобрения западных спонсоров киевского режима, снабжающих его боевиков вооружениями для нападений на мирных жителей России. Однако наша страна продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности государства всеми доступными средствами, которые будут применяться точечно и эффективно.