Минобороны рассказало о новых героях СВО

Еще примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Старший лейтенант Андрей Ситников командовал минометной батареей в ходе ликвидации склада и скопления техникой ВСУ. Получив данные о местоположении вражеских позиций, Андрей вместе с группой выдвинулся в заданный район, но подвергся атаке FPV-дронов. Командир организовал оборону орудия, атаку удалось отбить. Достигнув огневого рубежа, наши бойцы уничтожили вражеский склад и технику.

Ефрейтор Максим Князев во время разведки обнаружил логистический маршрут противника. Наблюдая за перемещением боевиков, он передавал данные командованию. В результате наши артиллеристы нанесли по неприятелю удар. А Максим корректировал огонь. Враг понёс потери в личном составе и технике.