Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам нанесли новые удары по военным целям на Украине. Сообщается о взрывах в Чернигове, Днепропетровске, Николаеве и Сумах. Наступление по всем фронтам идёт в зоне спецоперации.

Серьёзный урон врагу наносит армейская авиация. В этот раз экипаж Ми-28НМ, действуя в интересах группировки "Центр", ракетным ударом ликвидировал замаскированную в лесополосе бронетехнику ВСУ. Пилоты работали по заданным координатам на предельно малой высоте. Полное поражение цели подтверждено.

А это Константиновское направление - бойцы группировки "Юг" запускают в небо "Молнию". Операторы БПЛА ведут непрерывную разведку вдоль всей линии боевого соприкосновения, выявляют и ликвидируют фортификационные сооружения, опорные пункты, артиллерийские батареи, технику и живую силу противника.

Мощные удары по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта наносит реактивная артиллерия Западной группировки. Получив координаты цели, расчёт "Урагана" выдвигается на позицию и уже через несколько минут на врага обрушивается шквал огня.