Трамп: Переговоры с Тегераном идут, хоть Иран этого и не признает

Переговоры США с Ираном продолжаются – несмотря на то, что в Тегеране этого не признают публично. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, хочет Иран это признавать или нет, но на самом деле обсуждается решение проблемы, которую иранцы создавали на протяжении десятилетий. Все очень просто: Иран никогда не получит ядерного оружия, написал Трамп в соцсети Truth Social.

Хозяин Белого дома утверждает, что иранская сторона просит о встрече, даже умоляет. Начинаются переговоры, планируется их продолжение – но тут в Иране говорят, что никаких консультаций не ведут, ничего не обсуждают и лишь взаимодействуют с Оманом.