Мишустин сообщил о выделении на поддержку аграриев Алтая 1,4 млрд рублей

Михаил Мишустин сегодня в республике Алтай - это один из пунтов поездки премьера по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Горно-Алтайске он провёл встречу с губернатором.

Андрей Турчак доложил, что за последние два года в республику удалось привлечь более 18 миллиардов рублей частных инвестиций, создано несколько тысяч новых рабочих мест. Миллиард 400 миллионов рублей в этом году направит в регион правительство. Деньги пойдут на помощь аграриям. Обсудили также поддержку бизнеса, развитие туризма, возведение и ремонт социальных объектов. Это приоритетное направление. В следующем году в регионе начнётся строительство суперсовременного перинатального центра.

"Отличный вы показали в прошлом году пример быстровозводимого госпиталя, который оказывает экстренную помощь. Также знаем, что целый ряд объектов здравоохранения строится в республике. Очень важно для жителей, особенно в труднодоступных районах, иметь доступ ко всем сервисным услугам. Это связано и со школой, и с образованием, с медициной, с оказанием других государственных услуг. В прошлом году правительство поддержало регион, направило для этого 1 млрд рублей. И совсем скоро начнётся новый учебный год. Скоро 1 сентября. Нужно, чтобы ребята начали его в обновлённых комфортных условиях", - заявил Михаил Мишустин.