Сергей Собянин встретился с участниками форума "Территория смыслов"

В Подмосковье на форуме "Территория смыслов" сегодня много говорили о столице. В мастерской управления "Сенеж" перед будущими управленцами - участниками смены "Родина" выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что столица - один из крупнейших экономических центров, занимает второе место в списке ведущих мировых мегаполисов и является донором для остальных российских регионов. Все дело в комплексном развитии сфер городской жизни. И приоритет отдан социально-значимым проектам. Причем пользоваться этими благами могут не только москвичи, но и все жители большой страны. И, конечно же, сейчас, столица оказывает активную поддержку бойцам спецоперации.

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В зале - будущие государственные управленцы из разных регионов. Упор смены "Родина" - на развитии управленческого потенциала и повышении эффективности работы ведомств, принципы социальной архитектуры, практики молодежных процессов по укреплению государственного суверенитета. Своими секретами делятся самые опытные управленцы. С кем, как не с мэром Москвы, поделиться впечатлениями об организации социальной сферы столицы.

Москва — это не просто город, это - сердце России! Столица стабильно находится в тройке ведущих городов мира. Несмотря на сложные годы, город сохранил положительную динамику в большинстве отраслей экономики и социального развития.

"Производительность труда москвичей почти в 2,5 раза выше, чем производительность в других регионах. Это не означает, что москвичи все упахались, в поте лица, трудятся больше, чем в других регионах. Но концентрация людей, связей и услуг такая, что за час работы москвич может выдать продукции и услуг кратно больше, чем в другом населённом пункте", - сказал Собянин.

На форуме многих интересовал вопрос: все-таки Россия кормит Москву или наоборот?

"С территории Москвы 68 процентов всех налогов и сборов поступает в федеральный бюджет. Те поступления, которые идут в бюджет, они в полтора раза перекрывают все трансферты из федерального бюджета всем субъектам России. То есть Москва наоборот отдаёт, и отдаёт колоссальные ресурсы для выравнивания экономики во всех субъектах", - отвечает Собянин.

Мэра также спрашивали, как москвичи помогают бойцам СВО и жителям новых и приграничных регионов? Сергей Собянин рассказал, что Москва и москвичи вносят огромный вклад в обеспечение победы.

"Москва очень активно участвует. По контрактам больше ста тысяч москвичей находятся в зоне специальной операции. Москва является крупнейшим центром военно-промышленной продукции, которая производится в нашей стране. Десятки тысяч ребят проходят медицинскую помощь в Москве, крупнейшие медцентры работают на оказание самой высокотехнологичной медпомощи нашим бойцам", - говорит мэр.

В Москве развернуты крупные производства - техника для армии, беспилотники, экипировка.

"Вооружение и специальная техника, электроника, продовольствие - это то, что сегодня производится в Москве. И это то, что самым серьёзным образом помогает нашим бойцам", - продолжает Собянин.

Ещё один важный вопрос — это московский транспорт.

"Москва - крупнейший транспортный узел в нашей страны. Это транспортное сердце России. Половина практически всех пассажиров на железнодорожном, авиационном транспорте проезжает через Москву", - рассказал мэр.

Метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры, современные поезда и единые сервисы объединили столицу и область в огромную агломерацию. Городской железнодорожный транспорт задает тенденции развития отрасли не только в России. Москва стала мировым лидером по динамике улучшения транспортной инфраструктуры.

"Один из глобальных проектов, утвержденных президентом, - это высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург. И все скажут: опять Москва, опять Санкт-Петербург, вот вам тут всё... На самом деле - это первая ласточка, или первый проект, который призван перестроить всю систему железных дорог России", - парирует Собянин.

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль планируют запустить в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Важный момент для жизни города - благоустройство.

"А вот когда мы занимались благоустройством - парки, скверы, дороги, реклама, наведение порядка парковок и так далее - все считали: ну это точно для москвичей. На самом деле это дало эффект привлекательности города. И сегодня ежегодно со всей нашей страны в Москву приезжают 20 миллионов туристов, которые наслаждаются безопасностью, комфортом. Эти 20 миллионов, наверное, куда-то бы, если бы не Москва, поехали. Ну, наверное, поехали бы в Европу, в Турцию. Но они сегодня приезжают в нашу страну, на нашу родину, в нашу столицу. Поэтому мне кажется, что это тоже очень правильно", - заявил мэр.