"Большая перемена": о чем говорил Путин с финалистами конкурса

"Большая перемена" хоть и серьезный конкурс, но все же детский. А это значит, что здесь всегда есть место и для игры. Даже когда на сцену выходит президент. В качестве приветствия Владимиру Путину пасуют футбольный мяч. Глава государства не растерялся - отдал обратно не менее точную передачу. В зале конечно же полный восторг!

Флагманский конкурс "Большая перемена" появился шесть лет назад. За это время участие в нем приняли семь миллионов детей. Этот проект объединяет талантливых школьников, студентов колледжей и техникумов со всей страны. А еще из-за рубежа. В конкурсе двенадцать направлений. Проявить свои способности можно в науке, технологиях, искусстве и творчестве. Каждый ребенок, конечно, стремится победить, но президент подчеркивает, что важно совсем другое. "Большая перемена" помогает найти свое предназначение в жизни.

"Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошли испытания через "Большую перемену". Многие из них стали студентами ведущих вузов, учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно", - говорит Путин.

Пройти достойно все испытания детям помогают наставники. Ребята поблагодарили их громкими аплодисментами.

Победители конкурса получают возможность стажироваться в лучших российских компаниях, а также крупные денежные вознаграждения до миллиона рублей. Эти средства они могут потратить на обучение или запуск собственного бизнеса, стартапа. Главное, что ребята находят в этом проекте единомышленников, настоящих друзей, с которыми в будущем смогут реализовать все самые смелые идеи.

"300 финалистов Большой перемены будут путешествовать по стране – это, по сути, продолжение конкурсного испытания: интересные встречи, семинары, знакомство фактически со всей территорией страны - от Владивостока до Западных рубежей. Это очень здорово, я вас с этим поздравляю. Уверен, это внесёт дополнительный вклад в ваше развитие и даст возможность посмотреть, как развивается наша страна, как она идёт вперёд. Уверен, что это тоже вам будет помогать найти своё место в этом поступательном развитии нашей замечательной Родины", - говорит президент.

После церемонии закрытия Владимир Путин встретился с участниками и победителями прошлых сезонов "Большой перемены". Ребята рассказали, как конкурс изменил их жизнь. Например, 14-летний Дмитрий из Санкт-Петербурга разрабатывает бионический протез с коленным модулем для детей 8-12 лет.

"Мы решили создать наш проект, который будет дешевле современных протезов в десять раз. С этим проектом мы съездили на научный фестиваль "Первых", где получили поддержку от компании "Битроникс" на создание уже бионических протезов с коленным модулем, который уже будет полностью управляться от мозговых импульсов", - говорит Дмитрий Сокин.

Вячеслав участвует в "Большой перемене" второй раз. В этом году он стал единственным финалистом от Бурятии. Школьник пригласил президента в гости в республику. А еще оказалось, что у него есть общие с главой государства интересы. Мальчик уже восемь лет занимается дзюдо.