В Киеве решили продолжить операцию Службы безопасности Украины против России. Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* (внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал "не цепляться" за объявленные ранее 40-дневные сроки.

Как заявил Буданов* в эфире телеканала ТСН, неважно - 40 дней, 100 дней или 15 дней. Главное — результат, подчеркнул глава президентского офиса.

Украинский лидер Владимир Зеленский 26 июня согласовал и утвердил операцию против России. Для СБУ были установлены сроки: завершить операцию предполагалось за 40 дней. Ее цель, якобы - прекращение конфликта на Украине.

*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга