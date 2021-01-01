Российские синхронистки взяли первое золото на чемпионате Европы в Париже

Российские синхронистки завоевали первую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Наши соотечественницы показали лучший результат в командных состязаниях произвольной программы, набрав более 285-ти баллов. Далеко позади - представительницы Испании.

Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник положили в копилку сборной уже 7 медаль первенства. Ранее россияне завоевали три серебряные и три бронзовые награды.

Наши соотечественники допущены к международным соревнованиям впервые с 2021 года в нейтральном статусе.