Украинских фермеров предупредили о скором массовом банкротстве

Украинским фермерским хозяйствам предрекли скорое массовое банкротство. К этому приведут проблемы с логистикой в украинских портах, пишет издание "Страна.ua".

Из-за проблем с логистикой цены на зерновые культуры на Украине упали и, вероятнее всего, будут снижаться в дальнейшем, утверждают эксперты издания. Запаса прочности у многих аграриев попросту нет, поэтому переждать до лучших времен смогут далеко не все, утверждают специалисты.

Селяне вынуждены будут продавать урожай в минус. Власти страны заявили, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой. Посчитано, что каждый день простоя украинских портов обходится экспортерам убытками в 70 миллионов долларов. Западные издания отмечают, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС России по военным целям в районах черноморских портов.