Польша подняла истребители из-за российского разведчика над Балтикой

Истребители ВВС Польши были подняты по тревоге из-за пролета российского самолета Ил-20 над Балтикой. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил об этом в социальной сети Х.

По данным министра, ПВО обнаружило разведчика в 60 километрах к северо-западу от города Леба. Косиняк-Камыш подчеркнул, что польское воздушное пространство не нарушалось.

Ранее в июле глава Минобороны Польши также сообщал о пролете Ил-20 над Балтийским морем. Польские истребители сопроводили разведчика в международной зоне примерно в 30 километрах от польского побережья.