Трамп потребовал от американских компаний снизить цены на топливо

Американские нефтяные компании должны немедленно снизить цены на топливо в США. Такое требование выдвинул хозяин Белого дома. Как написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, без гения его администрации все эти компании были бы мертвы.

По словам Трампа, председатель правления и главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт в интервью изложил все причины, по которым дела компании идут так хорошо. Единственное, о чем он забыл упомянуть, утверждает американский лидер - о том, что без гения, дальновидности, силы и стабильности администрации Трампа нефтяная промышленность и сама Америка были бы мертвы.

Президент США заключил, что нефтяные компании должны безотлагательно снизить розничные цены на горючее для американских потребителей. По его словам, именно так надо привлекать клиентов.