Все разговоры о возможности вступления Украины в НАТО – сказки. С таким заявлением выступил украинский посол в Лондоне. Валерий Залужный подчеркнул, что очень хорошо изучил Североатлантический альянс.

По словам Залужного, он лично лет 12 занимался тем, чтобы Украина освоила стандарты НАТО. Однако невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных сил Украины, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны, заявил он на общем совещании послов в Киеве.

Залужный раскритиковал военный потенциал НАТО. Украина, по его прогнозам, еще 12 лет будет переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы сравняться хотя бы с половиной уровня Российской Федерации, передает ТАСС.