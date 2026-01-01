Экипаж атакованного ВСУ турецкого судна эвакуирован в российский порт

ВМС России благополучно эвакуировали экипаж атакованного ВСУ турецкого судна в порт Новороссийска. Как сообщил Минтранс Турции, трое членов экипажа могут находиться в критическом состоянии.

Как сказано в сообщении ведомства, 3 августа 2026 года судно типа Ро-Ро Nadezhda, следовавшее из порта Новороссийска в турецкий Самсун, подверглось атаке беспилотников. Это произошло примерно в 20 морских милях от побережья Новороссийска.

Эвакуированы 22 члена экипажа, 13 из которых - граждане Турции. Подчеркивается, что спасательная операция невозможна из-за сохраняющегося риска атак беспилотников. По предварительным данным, повреждены жилые помещения и носовая часть судна, пожар все еще продолжается, передает ТАСС.