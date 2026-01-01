Зарплаты врачей хотят повысить до 200% от среднего дохода в регионах

Зарплаты врачей нужно увеличить до 200% от среднего уровня по региону, считают в Госдуме. Депутаты предложили также ввести медработникам льготы, как у чиновников, включая обеспечение жильем.



"Решить проблему можно только одним способом - повысить зарплаты врачей до 200% от среднего уровня по региону и предоставить им льготы, как у чиновников, включая обеспечение жильем. Для этого нужно повысить расходы на здравоохранение как минимум вдвое - до 7% ВВП" — заявили в Госдуме.



Такие меры предположительно увеличат желание работать в госучреждениях среди выпускников медвузов. По данным Минздрава РФ на поступление в медицинские вузы в 2026 году было подано на 26% больше заявлений, чем годом ранее.