США ввели санкции против Минобороны России

Администрация Вашингтона ввела ограничения против ряда российских структур, включая два управления Минобороны РФ и Сухопутные войска России. Предлогом стало якобы нарушенное внутреннее законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии.



Под санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ, Сухопутные войска РФ, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения. А также юрлица "Гидеон Альфа" и ООО "Интернэшнл инвест компани".



Санкции предусматривают запрет для всех ведомств США на закупку у попавших в список товаров, технологий и услуг. В чем конкретно заключаются предъявляемые юридическим и физическим лицам претензии, власти США не уточняют.