После того, как Россия заблокировала черноморские порты, Украина осталась без путей снабжения, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.



"Одесса — это ключ. <…> Сейчас Россия блокирует порты вокруг Одессы и сам порт Одессы. Это означает, что у Украины вообще не остается никакой линии снабжения" — заявили в США.



Украина использовала морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что и стало причиной для удара, заявил посол МИД России Родион Мирошник.



После удара ВС РФ киевский режим потерпел значительные потери, прежде всего связанные со снабжением военными ресурсами.



"Украину втянули в прокси-войну именно для того, чтобы придать НАТО больше силы против Москвы, — но Украина исчезла, полностью утрачена. А Россия усилилась" — заявил американский аналитик.