В результате атаки украинских беспилотников на Московскую область погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Об этом рассказал утром вторника, 4 августа, глава региона Андрей Воробьев.

Как написал политик в своем MAX-канале, силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на регион, однако есть жертвы и раненые. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила про многочисленные случаи, когда украинские операторы БПЛА отчетливо видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с армией России. Чиновница подчеркнула: командиры ВСУ, которые отдают такие заведомо преступные приказы, осознанно нарушают международное гуманитарное право.

При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что Украина намерена приложить максимум усилий, чтобы боевые действия завершились "до зимы, осенью". Утративший легитимность президент Украины заявил, что невозможно на 100% сказать, когда сработают "усилия".