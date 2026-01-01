Американские власти ввели санкции против Сухопутных войск России и нескольких структур российского Министерства обороны.

Как следует из соответствующих официальных данных, 24 июля правительство Соединенных Штатов задействовало меры, предусмотренные Законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Под действие ограничительных мер попали, в частности, 1061-й центр материально-технического обеспечения, Главное ракетно-артиллерийское управление, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов.

Кроме того, несколько граждан России внесены в американские черные списки без указания конкретных обвинений, сообщает РИА Новости.

Тем временем в Конгрессе США нарастает недовольство новым законопроектом об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Противники главы государства Дональда Трампа, представители Демократической партии, опасаются существенного расширения полномочий президента в отношении импортных пошлин.

Эксперты выражают сомнения в способности законопроекта пройти до конца 2026 года через Палату представителей. Косвенно это подтверждается тем, что Трамп не указал законопроект о санкциях и вторичных пошлинах против России в качестве приоритета для принятия.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва видит дуализм Вашингтона. Американцы, с одной стороны, уверяют в стремлении помочь добиться мира на Украине, а с другой — поставляют киевскому режиму оружие, пусть и не напрямую.