Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 6 000

Число погибших в результате произошедших в Венесуэле разрушительных землетрясений выросло до 6125 человек.

За помощью к врачам обратились 60 992 человека, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. В ходе поисковой операции удалось спасти 6462 человека.

Были полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили повреждения. По данным на утро 4 августа спасательные службы уже убрали 16,5% образовавшихся после землетрясений обрушений.

Несколько сильных землетрясений произошли в Венесуэле 24 июня с разницей около 40 секунд. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5 баллов. Эти подземные толчки стали сильнейшими в стране с 1900 года.

После случившегося в Венесуэле Минфин США ослабил часть санкций, чтобы облегчить оказание помощи.