В Госдуме предложили закрепить пенсию на уровне 40% от заработка

Депутаты хотят законодательно закрепить минимальный размер страховой пенсии по старости.

Выплаты должны быть не ниже 40% от среднего заработка человека за последний год работы перед выходом на пенсию, считает лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение 4 августа, передает РИА Новости.

Если назначенная пенсия окажется ниже установленного уровня, гражданину будет назначена доплата.

Инициатива направлена на выполнение Конвенции Международной организации труда, которая была ратифицирована Россией в 2018 году, добавил Миронов.

Ранее сообщалось, что с 1 августа россиянам пересчитают накопительную пенсию – она увеличится на 17,3%. Это произойдёт автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.