Америка в прошлом: вот где и с кем находится певица Жанна Агузарова

Уже много лет считается, что Жанна Агузарова живет в США, ведет непубличный образ жизни и время от времени выходит на сцену.

Тем удивительнее было обычным людям встретить легендарную артистку в элитном отеле в подмосковных Вербилках. Певица облачилась в необычный яркий наряд, тем самым привлекая пристальное внимание. Сопровождал Жанну Агузарову молодой кудрявый мужчина.

Starhit выяснил, что спутником 64-летней исполнительницы стал Даниил Онищенко, ему 22 года. Парень увлекается фотографией и снимает видео на пленку. Ранее он работал журналистом в одном питерском издании, сейчас ведет блог в Интернете.

"Я была шокирована, слышала о том, что она затворница и не выходит из дома, было большой неожиданностью встретить ее здесь. Жанна была вежлива с персоналом, но от фотографий отказывалась. Отдыхала три дня, посещала сауну и бассейн, возможно, пользовалась еще какими-то оздоровительными услугами", - сообщил журналистам один из постояльцев того же самого отеля.

Напомним, Жанна Агузарова прославилась в качестве солистки группы "Браво". В начале 1984 коллектив записал дебютный альбом, в который вошли шесть песен в стиле регги и твист. Среди них "Кошки", "Жёлтые ботинки" и "Верю я". Успех был ошеломительный.

Агузарова получала призы зрительских симпатий и становилась лауреатом музыкальных конкурсов. В конце 1987-го в свет вышли хиты "Розы" и "Старый отель", а песня "Чудесная страна" прозвучала в фильме "Асса". Однако в конце 1980-х Агузарова попрощалась с "Браво" и отправилась в сольное плавание.

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