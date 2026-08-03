Легкомоторный самолет пропал в Иркутской области: последние новости

В Иркутской области пропал самолет, следивший за пожарной обстановкой в Бодайбинском районе.

Cessna 182 не вышел на связь в назначенное время. На борту находились два человека: летчик-наблюдатель и командир воздушного судна, передает РИА Новости. Пропавший самолет принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. У компании заключен контракт на проведение авиационных работ с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов

К утру 4 августа местонахождение самолета не установлено. Поиски осложняют туман и большая территория, заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Площадь работ весьма обширная, населенных пунктов в этом районе нет. Поиски осложняет туман", - написал он в соцсети MAX.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".