"Каждый может зайти и навалить большую кучу": Наташа Королева оказалась беззащитна

Наташа Королева уже давно на сцене и имеет определенный статус. Не только ее творчество, но и личная жизнь привлекает повышенное внимание общественности.

В новом интервью артистка отметила, что с развитием социальных сетей расстояние между знаменитостями и обычными людьми сильно сократилось. Поэтому многие позволяют себе в адрес кумира разные, часто неприятные для артиста, вольности. Например, люди могут раскритиковать в пух и прах и даже нахамить.

"Сейчас время очень демократичное. И каждый может зайти „на порог твоего дома“ — в твои соцсети — и навалить там большую кучу из гадких слов", - отметила Наташа Королева.

Певица считает, что так поступают те люди, у кого скучная жизнь, а самоутвердиться очень хочется. При этом артистка за годы публичности сумела нарастить непробиваемую броню и на критику не реагирует. Но есть то, что делает ее беззащитной.

"В такой ситуации я гораздо больше переживаю, если гадости пишут о членах моей семьи, о моих любимых людях, которые за компанию со мной попадают под этот обстрел. Я же вижу, что они расстраиваются, переживают", - рассуждает артистка.

Наташа Королева считает, что куда важнее, чтобы она и ее близкие были здоровы, передает "Караван историй".

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