Россия всегда готова и открыта к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом напомнил во вторник, 4 августа, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Дипломат напомнил, что "из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно".

Перспективы диалога могут появиться, если "в лагере спонсоров Украины, созрели понимания необходимости честного, конструктивного диалога", указал Галузин. Без готовности "на той стороне", включая страны Запада и их решимость заставить киевский режим соблюдать договоренности, Россия продолжит спецоперацию и защитит свои интересы военным путем, точечно и эффективно, цитирует замминистра ТАСС.

Ранее американские журналисты отмечали, что множество проукраинских наблюдателей не могут смириться с любой критикой военного конфликта на Украине. Однако в реальности это гражданская война, которую британские, европейские и американские глобалисты развязали в финансовых и геополитических целях.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что события в зоне специальной военной операции наталкивают на предположение о способности российских войск способны взять Киев под контроль. Как отмечал эксперт, киевский режим и все его западные спонсоры "ничего не могут сделать, чтобы это остановить".