В ответ на террористические удары Киева по российской гражданской инфраструктуре ночью наша армия поразила сотни военных объектов врага. В порту "Черноморск" уничтожен основной терминал и завод, где ремонтировали технику ВСУ. Также горят четыре сухогруза, перевозившие вооружение. Большие потери у боевиков - на Харьковском и Краматорском направлениях зоны СВО.

На боевое задание вылетает вертолет Ми-28НМ ВКС России. Экипаж получил координаты расположения личного состава и замаскированной бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр". Цели поражают легкие многоцелевые управляемые ракеты.

Активная поддержка с воздуха потребовалась подразделениям группировки "Центр" в освобождении населенного пункта Торское в ДНР. Штурмовики использовали тактику молниеносного броска, заранее сосредоточив силы на подступах к селу.

Операторы ударных беспилотников "Молния" работают на горячем Константиновском направлении - поражают укрепления ВСУ и бронетехнику. А на Краматорско-Дружковском направлении наши дроны уничтожили пункты управления БПЛА и наземные робототехнические комплексы противника.

В Запорожской области расчёт РСЗО "Торнадо-С" группировки "Восток" уничтожил командный пункт ВСУ. А в ДНР РСЗО "Ураган" группировки "Запад" сорвал ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении.