Испанский премьер улетел в отпуск, несмотря на ситуацию в Сеуте

Миграционный кризис в испанской Сеуте обсудят сегодня министры внутренних дел Евросоюза. Внеочередное заседание пройдёт по инициативе Ирландии.

Перед этим 22 страны ЕС направили письмо главе Еврокомиссии с требованием усилить давление на Мадрид. Испанское правительство обвиняют в излишнем мигрантолюбии.

Тем временем премьер королевства Педро Санчес улетел в отпуск на канарский остров Лансароте. Несмотря на то, что ситуация в африканском полуанклаве далека от завершения.

Сотни мигрантов из Марокко скрываются от полиции и военных, пытаясь остаться в Испании. Красный крест доставил в Сеуту гуманитарную помощь, из-за которой то и дело возникают драки. Несколько десятков нелегалов переплыли на лодках Гибралтарский пролив - большую часть из них задержать не удалось.