Мишустин в Алтае провел совещание по развитию туризма

Внутрироссийский туризм становится более разноплановым, подходящим для путешественников любого возраста и уровня доходов. Об этом заявил Михаил Мишустин. В республике Алтай премьер провёл совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства. Обсудили внедрение современных технологий, поддержку детских оздоровительных организаций и целый ряд уникальных проектов, которые помогут сделать поездки по стране более комфортными.

Всесезонный курорт Манжерок уже традиционно становится местом, где обсуждают развитие туризма в стране. Это одно из самых красивых мест России - экотропы, канатные дороги, горнолыжные трассы и современная инфраструктура. На выставке премьер-министру Михаилу Мишустину представили проекты новых отелей и туристических маршрутов - вскоре здесь планируют принимать до двух миллионов гостей ежегодно. В Горно-Алтайске уже начались работы по модернизации аэропорта.

Открывая совещание, Михаил Мишустин отметил: вклад туризма в развитие экономики страны растет с каждым годом. К 2030-му он должен составить не менее 5% ВВП - такую задачу поставил президент. В этом году поездки по стране уже совершили 43 миллионов туристов, из них три миллиона - иностранцы. Особенно много гостей из Китая - во многом благодаря безвизовому режиму. Граждане многих стран могут оформить электронную российскую визу, что значительно проще. А заселиться в гостиницы теперь можно даже без документов - через мессенджер "Макс".

"Очень важно и дальше создавать качественную и доступную инфраструктуру. Для этого реализуется проект "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого в 10 российских регионах будут построены 12 круглогодичных курортов", - отметил Мишустин

Говоря о поддержке регионов, премьер-министр отдельно выделил Крым. Туристическим организациям полуострова в этом году направили более 4 миллиардов рублей. Меры поддержки предусмотрели и для молодёжи.

"Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Недавно выделили 3 миллиарда рублей, чтобы дети участников специальной военной операции, из многодетных семей и из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, провели каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края. Это коснется 40 тысяч ребят", - сообщил Мишустин.

Михаил Мишустин предложил развивать патриотический туризм - чтобы как можно больше ребят вместе с участниками СВО посещали знаковые места родины. Особое внимание и экологическому туризму, яркий пример которого - Алтай. Главное, с увеличением турпотоков сохранять бережное отношение к природе, подчеркнул премьер. А для навигации по достопримечательностям предложил создать специальное туристическое приложение.