Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миши Мещерякова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

С очень агрессивной опухолью борется герой нашего следующего сюжета - 16-летний Миша Мещеряков. У мальчика - лимфома Беркитта. Смертельная болезнь, которая поражает лимфосистему, костный мозг и внутренние органы. Миша прошел 6 курсов химиотерапии, иммунотерапию и трансплантацию костного мозга. Но болезнь не отступает. Чтобы закрепить результат лечения и выйти на финишную прямую в победе над смертельным недугом, требуется специальный препарат. Он перепрограммирует иммунную систему и подарит ребёнку шанс на жизнь. Но стоит лекарство почти два миллиона рублей. Многодетной семье такую сумму собрать не под силу.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Миши. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Пальцы Миши знают каждую гайку и запчасть КамАЗа, раньше в родном поселке мальчик помогал отцу с ремонтом настоящих машин, но теперь вынужденно перешел на больничный вариант - уменьшенные деревянные копии.

За последние месяцы мальчик собрал около десяти сложнейших моделей грузовиков, поэтому в его палате всегда пахнет деревом. Свои машины Миша дарит врачам и родным - в том числе братьям. Их у него пятеро. Все они очень переживают за здоровье брата. Беда пришла весной прошлого года - Миша резко похудел. Поначалу это списали на скачок роста.

"Слабость какая-то началась. Сил особо нет. Заболел живот. Потом пошел в школу, в школе стало плохо", - рассказал Миша.

В поселковой больнице взяли анализы, они оказались очень плохими, ребенка срочно направили в Рязань.

"Пролежали в Рязани 5 дней, состояние его значительно ухудшалось заметно, на глазах. То есть туда мы еще приехали на своих ногах, там уже лежали в лежащем положении", - рассказал Владимир Мещеряков, отец мальчика.

У мальчика отказывали внутренние органы, в брюшной полости скопилось три литра жидкости. Оказалось, что у ребенка лимфома Беркитта - одна из самых агрессивных опухолей. Ее особенность в том, что она удваивается в размерах, буквально каждые 24 часа.

"За две недели четвертая стадия. Кожа, кости остались. И надутый живот опухолей, можно так сказать, с поражением всех органов", - говорит отец мальчика.

Но врачи успели - мальчика на "Скорой" доставили в Москву, сразу в реанимацию. Начались курсы химиотерапии. Сначала опухоль уходила. Но потом даже высокодозная химия перестала работать. Помогла иммунотерапия - опухолевые очаги были сокращены до минимума. И это позволило провести трансплантацию костного мозга. Но результат лечения необходимо закрепить – иначе может случиться рецидив, и тогда помочь мальчику будет уже нечем. Препарат, который перепрограммирует собственную иммунную систему ребёнка и спасет ему жизнь, стоит почти два миллиона рублей и нужен он очень срочно. Многодетные родители в отчаянии и просят о помощи.

"Обращаюсь ко всем неравнодушным, кому небезразлична судьба моего сына. Прошу помочь приобрести препарат, который очень важен для спасения его жизни. Главное, верить, что поправится. Конечно, выздоровеем...", - сказал Владимир Мещеряков.

Когда спрашиваешь Мишу о планах, он сначала молчит. Сейчас все его желания помещаются в одну фразу: "Просто домой хочу очень".

Из-за болезни пришлось перенести выпускные экзамены за 9-й класс. На свое 16-летие Миша был в реанимации. Следующий день рождения он очень хочет встретить дома. В наших силах исполнить главное желание Миши жить.

Еще раз напомним – времени у Миши практически не осталось. Опухоль крайне агрессивна и очень быстро распространяется по организму. Начать лечение необходимо как можно скорее. Ваша помощь нужна прямо сейчас!

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Михаила Мещерякова, программа 2645