Самоубийство Евгения Кунгурова инсценировано? Адвокат семьи выступил с заявлением

Певец Евгений Кунгуров умер 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Следователи заявляли, что артист свел счеты с жизнью. Но семья артиста отказывается в это верить.

Отец Евгения Виктор и спустя два года пытается докопаться до правды. Он считает, что его сына могли убить во время конфликта, а затем замаскировать смерть под самоубийство. Адвокат Евгений Черноусов выступил с заявлением.

По его словам, певец мог погибнуть во время конфликта. Кто-то в "нервозной ситуации" мог ударить артиста "тупым твердым предметом", а после этого инсценировать самоубийство.

Адвокат объяснил, что полученная Евгением Кунгуровым черепно-мозговая травма - единственная, которая отличалась от других повреждений, обнаруженных на теле артиста после его гибели. Она не могла быть получена при официально названных обстоятельствах смерти. В связи с этим и появилось предположение, что она была получена при других условиях, передает ТАСС.

В результате отец певца обратился в Генпрокуратуру с просьбой передать расследование в московское управление Следственного комитета и переквалифицировать дело на убийство, совершенное группой лиц. Кроме того, он попросил проверить факты исчезновения из квартиры сына документов, наград, концертных костюмов, часов и двух телефонов.

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