Apple удаляла Telegram из AppStore

Приложение мессенджера Telegram без объяснения причине исчезло из AppStore. Пользователи из ряда стран, включая Россию и Соединенные Штаты, обратили на это внимание в ночь на вторник, 4 августа, по московскому времени.

Как сообщает Reuters, по ссылке на магазин приложений Apple с официального сайта Telegram открывалось сообщение "Страница, которую вы ищете, не найдена". AppStore предлагал скачать другие сервисы вместо Telegram. Поиск

Несколько часов спустя администрация Telegram объявила о восстановлении доступа к скачиванию мессенджера в AppStore. Однако причину, по которой Telegram пропадал из этого магазина приложений, не называют.

В то же время Financial Times пишет, что Apple подала в суд на британские власти из-за их попыток получить доступ к зашифрованным данным пользователей под предлогом противодействия терроризму и борьбы с насилием. Компания сопротивляется, настаивая на необходимости блюсти конфиденциальность пользователей.

Нежелание Telegram соблюдать требования законодательства вызвало недовольство властей Австралии. Местный регулятор eSafety подал в суд на мессенджер из-за материалов, пропагандирующих терроризм. Невыполнение австралийских законов в этой сфере карается штрафами в размере 54,6 миллиона австралийских долларов (почти 38 миллионов долларов).