Масштабные учения начались на Тихоокеанском флоте

Учение по защите дальневосточных рубежей стартовало на Тихоокеанском флоте. Маневры пройдут в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, в маневрах задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также свыше 13 тысяч военнослужащих.

Силы Тихоокеанского флота начали движение в назначенные районы, расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" береговых войск флота совершают марши в позиционные районы для занятия стартовых позиций.

В июле в Японском море прошли совместные учения ВМФ России и Индонезии "Орруда-2026". Тихоокеанский флот был представлен корветом "Совершенный". Экипажи кораблей, задействованных в маневрах, по легенде учений блокировали и освободили судно, захваченное террористами, а также совместно отразили атаку безэкипажных катеров и беспилотников и провели поисково-спасательную операцию.

Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев рассказал о развитии российского Военно-морского флота. Адмирал сообщил, что в его состав уже вошли полки беспилотных систем, скоро появится новый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн для поиска подводных лодок. Кроме того, в составе ВМФ России уже есть носитель беспилотного подводного аппарата "Посейдон".