Убиты четверо: что известно о стрельбе под Севастополем

В Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, а затем по жителям села рядом с частью.

Трагедия произошла в селе Хмельницком, где расположена воинская часть. Сначала военнослужащий начал стрелять по сослуживцам – один человек погиб, еще один получил ранение. Затем стрелок направился в село, где убил еще трех человек – двух мужчин 71 и 59 лет и женщину 64 лет. Еще трое сельчан получили ранения.

Всем пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь, данных об их состоянии не приводится.

В настоящий момент нападавший задержан, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Проводится расследование. Причины, по которым военнослужащий открыл стрельбу, пока не сообщаются.