Теракт против руководителя одного из новых регионов предотвращен в Крыму

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сорвала преступные планы киевского режима по организации терактов на российской территории. Задержаны двое россиян, завербованных украинскими спецслужбами.

Как уточнили в спецслужбе, кураторы из Киева обязали своих подопечных собрать сведения о российских военных. Затем фигурантов научили обращаться со взрывчаткой и поручили совершить теракты против руководителя одного из новых регионов, когда тот находился в Крыму, а также на критических важных объектах.

Подозреваемых задержали, при обыске у них обнаружили и изъяли три беспилотника с боевыми зарядами, а также взрывное устройство массой 800 граммов.

Ранее в разных регионах России были задержаны исполнители терактов и диверсий, организованных Службой безопасности Украины (СБУ), в том числе пытавшиеся убить высокопоставленного сотрудника российского правоохранительного блока.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркивал, что враг целенаправленно охотится за гражданскими лицами, в том числе — за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб. ВСУ подтверждают свою тактику, направленную на устрашение мирных жителей, однако сломить россиян не удастся.