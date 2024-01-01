Внезапно умер во время свидания: страшные подробности гибели 19-летнего хоккеиста "Салавата Юлаева" Амира Ханова

Хоккеист "Салавата Юлаева" Амир Ханов скончался 3 августа. Ему было 19 лет. Смерть юного спортсмена многих потрясла.

Причина трагедии пока не раскрывает. Но стали известны обстоятельства. 19-летний хоккеист за несколько часов до гибели отправился на свидание со своей девушкой. Молодые люди пришли на мастер-класс по лепке из глины.

Во время занятия Амиру внезапно стало плохо, он потерял сознание. Хоккеисту вызвали скорую помощь. Но спасти его не удалось. Предположительно, у Ханова возникли проблемы с сердцем. Семья спортсмена не комментирует трагедию, не названы дата и время прощания с хоккеистом.

Отметим, что Амир Ханов был воспитанником "Салавата Юлаева". Последние два сезона он провел в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ), выступая за "Полет" из Рыбинска (2024/2025), а затем за "Самару" (2025/2026). Хоккей был делом всей жизни Амира, но помимо спорта, парень любил путешествовать и много времени проводил с друзьями-хоккеистами.