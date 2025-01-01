Россиянам пообещали 12 круглогодичных курортов в стране

Глава российского кабмина Михаил Мишустин провел во вторник, 4 августа, совещание, посвященное развитию туризма и индустрии гостеприимства в нашей стране. Символичен выбор места проведения этого мероприятия — Республика Алтай, которая по праву считается одним из самых красивых регионов России.

Как сообщает пресс-служба правительства, политик напомнил про возрастающий вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП. В 2025 году он превысил 3%, а к 2030 году должен достичь не менее 5%.

Для дальнейшего развития туризма в России реализуется один из знаковых проектов – "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого в десяти регионах будет построено 12 круглогодичных курортов.

Упомянул Мишустин и активное обустройство городов, строительство дорог, планы расширения транспортных объектов — как можно больше людей благодаря этому смогут добраться до интересующих их мест.

Ранее глава пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов подтвердил рост интереса к северным регионам России с точки зрения туризма и отдыха. Люди все чаще едут туда "отдохнуть в более комфортном климате, увидеть уникальную природу, ледники, морских животных и познакомиться с экспедиционными маршрутами".

Один из самых популярных туристических маршрутов в России, "Золотое кольцо", продолжает развиваться и расширяться. В 2027 году в первые в "Золотое кольцо" войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Новые маршруты также появятся под Ярославлем, Костромой и Владимиром. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что это поможет достичь поставленной президентом цели — увеличить количество турпоездок по России до 140 миллионов.