"Герани" поразили семь судов с грузами для ВСУ

ВС России при помощи БПЛА "Герань-4 сикер" поразили семь сухогрузов в порту Николаев и в Черном море

Сухогрузы осуществляли доставку грузов для ВСУ в Черноморской операционной зоне, сообщили в Минобороны России. Российские беспилотники ударили точно в цель, успех операции подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.

В минобороны добавили, что регулярные удары по портам Украины и судам, которые действуют в интересах ВСУ, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники.

Ранее ВС России атаковали в акватории Черного моря три сухогруза, перевозивших грузы военного назначения. Еще один сухогруз разбит в порту Николаева.