Шансонье Вилли Токарев оставил детей без наследства

Сегодня, 4 августа, исполнилось семь лет как не стало Вилли Токарева. После себя он оставил не только песни, но и шикарное наследство.

Однако вскоре после оглашения завещания разразился скандал. Дело в том, что все имущество и авторские права артист оставил третьей жене Юлии Бединской-Токаревой и их общим детям Эвелине и Милене.

Наследство оказалось внушительным: квартира на Котельнической набережной в Москве, двухкомнатное жилье с видом на набережную в Ялте, недвижимость в Нью-Йорке, яхта, пришвартованная у южного берега Крыма, и авторские отчисления за песни, которые приносили доход годами.

А вот дети от предыдущих браков остались ни с чем, передает Teleprogramma.org. Так, сын Антон от первой жены признался, что не ждал многого, но надеялся, что отец не забудет о внуке Егоре. Однако семье в итоге достался только золотой мундштук для саксофона и два виниловых диска с песнями, которые передала вдова уже после похорон.

Сын Алекс от второй жены, который живет в США, тоже остался ни с чем. Но он не присутствовал даже на похоронах Вилли Токарева.

Напомним, Вилли Токарев скончался 4 августа в Москве в возрасте 84 лет. Последние годы от страдал от онкологического заболевания. Похоронили артиста 9 августа на Калитниковском кладбище.

Вилли Токарев известен как исполнитель песен в жанре русский шансон. В 1974 году эмигрировал в США, где работал почтальоном и таксистом. В 1979 году вышла его первая пластинка "А жизнь - она всегда прекрасна". Второй виниловый диск 1981 года "В шумном балагане" принес Токареву известность среди русскоязычных эмигрантов.

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