Как выглядит 400-метровая квартира, которую Прохор Шаляпин унаследовал от богатой старушки

Прохор Шаляпин несколько лет назад получил в наследство от подруги половину квартиры в Сочи площадью в 400 квадратных метров. Артист принял участие в шоу "Пусти переночевать" и провел экскурсию по шикарным апартаментам.

По словам Прохора, щедрой старушкой оказалась бабушка его приятеля. Певец дружил с пенсионеркой. Шаляпин подчеркнул, что не состоял в романтической связи с пожилой женщиной, как многие могут подумать.

"Половину она оставила своему внуку, а половину мне. В современном мире это нормально. Просто вы завидуете тем, кому что-то досталось", — заявил Прохор.

Размеры квартиры певца поражают воображение, там есть даже кинотеатр. Помещение обставлено мебелью в королевском стиле, а в гостиной есть антикварное фортепьяно. Сочинская квартира Шаляпина напоминает интерьер дома балерины Анастасии Волочковой. И певцу, и танцовщице нравится стиль "дорого-богато".

"Мы с ней последние реликвии Руси. Я возрождаю русскую песню, Волочкова — это балет. Обожаю дом Насти. Хотел бы такой", — заявил вокалист.

Прохор подчеркнул, что дружит с Анастасией не из корыстных соображений. Артисту искренне нравится танцовщица.

Шаляпин не скрывает, что не любит принимать гостей, однако иногда к нему все же приходят знаменитости. Артист даже продемонстрировал диван, на котором лежала "обнаженная Бледанс" и сидели "накаченные ягодички Мити Фомина".

Огромные апартаменты Шаляпин и его друг сдают в аренду. Деньги мужчины делят пополам.

(Фото квартиры смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что 40-летний Прохор Шаляпин предпочитает встречаться с немолодыми состоятельными женщинами. Артист не скрывает, что берет деньги у богатых возлюбленных и не видит в этом ничего постыдного.