Россиян предупредили о риске подцепить в отпуске смертельно опасную амебу

Во время отпуска в тропических странах, в том числе в Таиланде и на Филиппинах, не исключен риск заражения смертельно опасной амебой Неглерия Фоулера. Об этом рассказал во вторник, 4 августа, кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Ученый уточнил, что амеба Неглерия Фоулера, обитающая в теплой пресной воде в тропических странах, способна вызывать смертельный менингоэнцефалит. Вылечиться от этого заболевания крайне затруднительно.

Ключевое значение приобретают меры профилактики: рекомендуется воздерживаться от купания в непроверенных водоемах либо не погружаться с головой и использовать специальные зажимы для носа. При необходимости промыть нос следует использовать кипяченую или бутилированную воду, цитирует Федорова РИА Новости.

Ранее академик Российской академии наук и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предупреждал: россияне, отправляясь отдыхать в другие страны, нередко за собственные деньги приобретают инфекционные заболевания. В частности, на турецких курортах фиксируют случаи отравлений и бактериальных инфекций у туристов из России.

Планирующих провести отпуск в Индонезии — в частности, на индонезийском острове Бали — предупредили, что курортные зоны являются местами риска развития групповых случаев инфекций, возбудители которых передаются воздушно-капельным путем. Кроме того, там распространены различные природно-очаговые инфекции.