Ученые объяснили, чем грозит России стремительное изменение климата

В северных странах с обширными бореальными лесами, к которым относятся Россия и Канада, темпы потепления в два-четыре раза превышают среднемировые показатели. Об этом напомнила профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

Как подчеркнула эксперт, тепловые купола, экстремальные засухи и пожары особенно негативно сказываются на лесах, населении и биологическом разнообразии. В России и Канаде увеличивается вероятность продолжительных периодов жары, засух и природных пожаров.

Климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо, в свою очередь, заявила, что Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества, однако виноваты в этом люди. Примерно на три четверти глобальное потепление связано с выбросами парниковых газов при сжигании ископаемых энергоресурсов. Оставшаяся четверть приходится на вырубку лесов, изменения в землепользовании и неустойчивое сельское хозяйство.

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд, которого цитирует РИА Новости, отметил, что динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений в России. Среднемесячная январская температура в нашей стране подскочила более чем на три градуса за последние 30 лет — подобного не фиксировали за всю историю наблюдений. На этом фоне увеличивается интенсивность дождей и шквалов, возрастает количество смерчей.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что климатические изменения и вызванные ими аномальные погодные явления в разных частях света напоминают девять кругов ада из "Божественной комедии" Данте.